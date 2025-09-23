La anécdota de Macron en Nueva York: tuvo que llama a Trump por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el presidente francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a bajarse de su vehículo oficial y caminar unos 30 minutos hasta la embajada de Francia en Nueva York en un inusual incidente que se viralizó en redes sociales.

Pues las fuerzas del orden habían cerrado las vías para el paso del convoy presidencial de Donald Trump, por lo que el mandatario galo quedó varado en pleno Manhattan.

La anécdota de Macron en Nueva York

Trascendió que un oficial de la Policía de Nueva York se acercó al vehículo blindado francés. "Lo siento mucho, señor presidente, todo está bloqueado en este momento. Hay un convoy presidencial en camino", explicó, refiriéndose al cortejo de Trump, que incluía una docena de vehículos y motocicletas policiales.

Ante ello, Macron bajó del vehículo, se acercó a la barricada metálica y trató de convencer al uniformado que los dejara pasar: "Si no ven el convoy, déjenme pasar. Tengo 10 personas conmigo y vamos a pie a la embajada".

Tras no tener éxito, Macron sacó su teléfono y marcó directamente el número de Trump. La llamada fue captada en un video viral grabado por el medio francés Brut.

"¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti", expresó con una risa, mientras transeúntes neoyorquinos observaban atónitos.

Fuentes cercanas a la delegación francesa confirmaron que Trump estaba al otro lado de la línea, y la conversación derivó en un intercambio "cálido y amistoso" sobre temas como Gaza y posibles reuniones con Qatar.

