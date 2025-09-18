Brigitte Macron: ¿hombre o mujer? El juicio que enfrenta una teoría viral sin pruebas

Suscríbete a nuestros canales

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte presentarán evidencia científica y documental para refutar las afirmaciones de que la primera dama francesa nació hombre. La demanda se tramita en un trbunal de los Estados Unidos.

Según BBC, el abogado de la pareja confirmó que las pruebas incluyen análisis de ADN y fotografías de Brigitte embarazada, en respuesta a las acusaciones difundidas por la influencer Candace Owens.

Cabe destacar que Owens es una reconocida comentarista conservadora que tiene millones de seguidores en redes sociales,quien afirmó en distintos escenarios que Brigitte Macron es biológicamente hombre.

De hecho, en 2024, anunció que ella iba a "apostar toda su carrera y reputación profesional" para demostrarlo.

Esposa de Emmanuel Macron: ¿cuáles son las pruebas que presentará en el juicio?

La defensa legal de los Macron anunció que entregará pruebas médicas y testimonios periciales con sustento científico. Entre ellas se incluyen análisis genéticos y fotografías verificadas de Brigitte Macron durante sus embarazos.

Estas evidencias buscan demostrar que las afirmaciones de Owens carecen de fundamento. El abogado Tom Clare señaló que la pareja está dispuesta a someterse al escrutinio público para dejar constancia de la verdad.

La demanda: contexto legal y antecedentes del caso

La acción judicial contra Owens se presentó en julio en Estados Unidos, tras la difusión de teorías conspirativas en redes sociales. Owens afirmó que Brigitte Macron es biológicamente hombre, ignorando pruebas previas y promoviendo contenido de fuentes desacreditadas.

La demanda exige demostrar “malicia real”, es decir, que Owens sabía que sus afirmaciones eran falsas. Este estándar legal aplica en casos de difamación contra figuras públicas en EEUU.

Impacto político y postura del presidente francés

Macron calificó las acusaciones como “perturbadoras” y una distracción en su labor como jefe de Estado. En entrevista con Paris Match, afirmó que el caso busca defender su honor y frenar ataques ideológicos.

El abogado Clare explicó que Brigitte asumirá la exposición pública como parte del proceso. “Está 100 % dispuesta a hacerlo si eso permite detener la difamación”, declaró.

"No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado (en relación a Emmanuel Macron). Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país", le dijo a la BBC.

Antecedentes judiciales y respuesta de la defensa

Los Macron ganaron un caso similar en Francia contra Amandine Roy y Natacha Rey, pero la sentencia fue revocada en apelación por motivos de libertad de expresión. Actualmente, apelan esa decisión.

Por su parte, Owens solicitó desestimar el caso en Delaware, alegando que no tiene vínculos comerciales en ese estado. También argumentó que enfrentar el juicio allí le causaría dificultades financieras.

Libertad de expresión vs. difamación: el debate legal

Owens sostiene que sus declaraciones están protegidas por la libertad de expresión. Sin embargo, el equipo legal de los Macron afirma que se trata de una campaña de desinformación con fines ideológicos.

La BBC contactó al equipo de Owens para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta. El juicio podría sentar precedentes sobre los límites legales de la crítica pública en redes sociales.

