Postulan a esta expresidenta latinoamericana a la Secretaría General de la ONU

Este martes 23 de septiembre el presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó un importante anuncio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York.

La expresidenta Michelle Bachelet, se convierte en una de las candidatas para la Secretaría General del organismo multilateral.

Michelle Bachelet es "una mujer que en tiempos de tantas diferencias que parecieran insalvables puede tender puentes. Es el momento de América Latina y sería la primera mujer Secretaria General de la ONU", resaltó Boric ante la prensa.

Otra de las importantes intervenciones del mandatario, fue su posición con respecto al genocidio en Gaza: "Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil. Yo quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio del pueblo palestino enfrentados a un tribunal internacional".

"Yo ya no sé qué decir de Gaza. Gaza es una crisis global porque es una crimen de la humanidad", añadió.

Bachelet reacciona positivamente al anuncio

"Es un honor para mí" ser candidata a Secretaria General. "Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental", expresó la expresidenta chilena.

Cabe destacar que, Michelle Bachelet ocupó el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022.

¿Cuándo se elegirá el próximo Secretario General de la ONU?

El actual Secretario General, António Guterres, fue reelegido para un segundo mandato que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo tanto, el proceso de selección de su sucesor comenzará a lo largo de 2026

