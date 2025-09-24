Nueva regla migratoria: este país de Europa aplicará estas medidas a viajeros estadounidenses e hispanos desde octubre

Suscríbete a nuestros canales

Croacia implementará el Sistema de Entradas y Salidas (EES) el próximo 12 de octubre de 2025, un cambio histórico en el control migratorio de la Unión Europea que impactará directamente a los viajeros de Estados Unidos y América Latina.

La medida elimina el tradicional sello manual en los pasaportes y lo reemplaza por un registro digital con datos biométricos, incluyendo huellas dactilares e imagen facial, según confirmó el Ministerio del Interior croata y la Comisión Europea.

Este paso convierte a Croacia en el primer país del espacio Schengen en aplicar la reforma de manera obligatoria.

A partir de la fecha indicada, los ciudadanos de terceros países deberán someterse al nuevo procedimiento al llegar a cualquiera de los seis aeropuertos internacionales del país o en los cruces fronterizos terrestres y marítimos.

La información quedará almacenada durante tres años en una base de datos común europea, lo que permitirá identificar a quienes se excedan del límite de 90 días de estadía en un periodo de 180.

Qué deberán hacer los viajeros

El procedimiento exigirá que los visitantes escaneen su pasaporte en terminales automáticas, proporcionen cuatro huellas digitales y permitan la captura de su rostro con una cámara integrada.

Durante esta primera inscripción también deberán responder preguntas de control migratorio en pantalla. Una vez completado el registro, los ingresos posteriores se validarán principalmente por reconocimiento facial, agilizando el paso de frontera.

El sistema abarcará a todos los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea, incluyendo a turistas, estudiantes y viajeros de negocios de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Argentina y el resto de América Latina, independientemente de si viajan con visa o bajo exención.

En contraste, estarán exentos los europeos residentes legales en Croacia, los portadores de visados de larga duración y menores vinculados a padres ya registrados.

Tiempos de espera podrían aumentar

Las autoridades reconocieron que en los primeros meses los tiempos de espera podrían aumentar mientras viajeros y personal se adaptan al uso de las máquinas, pero aseguran que la reforma permitirá un control más eficiente y seguro frente a los flujos migratorios.

Además, Croacia habilitará un canal especial para quienes se registren en el Programa Nacional de Facilidades (NPO), diseñado para viajeros frecuentes de bajo riesgo.

Con este cambio, Croacia abre la transición digital de Schengen: a partir de abril de 2026, todos los países del bloque estarán obligados a operar bajo el mismo sistema, lo que marcará el fin definitivo del sello en pasaportes y dará paso a un control biométrico unificado en Europa.

