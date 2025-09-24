Caos en Bangkok: socavón obliga a cerrar las calles y evacuar edificios

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 24 de septiembre, el caso se apoderó de una calle en Bangkok, que tras su colapso abrió un gran socavón.

Medios locales y a través de redes sociales informaron que se interrumpió el tráfico; además, provocó evacuaciones en los alrededores.

Los daños serían un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada.

Caos en Bangkok por socavón

AP

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informó que tres vehículos resultaron dañados durante el suceso.

De igual modo, el funcionario adelantó que las autoridades creen que el colapso fue causado por las obras en una estación de tren subterráneo.

También se conoció que, por medidas de prevención, cortaron la electricidad y el agua en el área.

