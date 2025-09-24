Nueva Zelanda anuncia nuevas vías para hacia la residencia para trabajadores extranjeros: así puede aplicar

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Nueva Zelanda anunció dos nuevas vías hacia la residencia para trabajadores extranjeros calificados, esto con el objetivo de facilitar la retención del personal en sectores empresariales con alta demanda de mano de obra. Se espera que entre en vigor a mediados de 2026.

Las medidas fueron una respuesta directa a las crecientes preocupaciones de los empleadores, quienes señalaron las dificultades que muchos migrantes con experiencia y habilidades cruciales encontraron para obtener la residencia, así lo indicó la ministra de Crecimiento Económico, Nicola Willis.

¿En qué consisten estos programas?

El primer programa, conocido como "Skilled Work Experience pathway" (vía de experiencia laboral cualificada), se dirigió a aquellos trabajadores que acumularon al menos cinco años de experiencia, de los cuales dos fueron en Nueva Zelanda, informó EFE.

El segundo, el "Trades and Technician pathway" (vía para oficios y técnicos), se aplicó a quienes obtuvieron una cualificación de nivel 4 o superior y han tenido por lo menos cuatro años de experiencia, con 18 meses de ellos en el país.

En el sistema de cualificaciones de Nueva Zelanda, el nivel 4 equivale a un certificado técnico avanzado, por encima de los estudios escolares básicos, mientras que los niveles superiores han incluido diplomas (5–6), títulos universitarios (7), máster (9) y doctorados (10).

Compromiso con los migrantes sin perjudicar a neozelandeses

La ministra de Inmigración, Erica Stanford, precisó en el mismo texto que el Ejecutivo buscó un equilibrio entre atraer a trabajadores cualificados y gestionar de manera responsable los niveles de migración, "asegurando que los neozelandeses sigan siendo priorizados para los empleos".

Adicionalmente, el Gobierno ha reducido el tiempo de trabajo que se ha exigido a los migrantes con títulos universitarios neozelandeses antes de poder solicitar la residencia. Con esta medida se ha buscado incentivar a los estudiantes internacionales para que se queden en el país después de graduarse.

La nueva política ha coincidido con la pérdida de población que ha registrado el país. Entre julio de 2024 y julio de 2025, un número sin precedentes de neozelandeses emigró, según datos de la Oficina de Estadística de Nueva Zelanda (Stats NZ).

Durante ese período, 73,400 neozelandeses se marcharon, en contraste con los 25,800 que regresaron, lo que reflejó un saldo migratorio negativo sin precedentes.

Las cifras han revelado una tendencia creciente de emigración, particularmente hacia Australia, en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Según Stats NZ, Nueva Zelanda experimentó en 2024 una pérdida neta de 30,000 personas hacia Australia.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube