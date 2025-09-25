Seguro Social en EEUU: octubre trae nuevo calendario de pagos y un cambio clave para los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

Como mes a mes, el Seguro Social de Estados Unidos (EEUU) ha revelado su calendario de pagos para octubre, con las fechas según el tipo de beneficiario, y un cambio que entra en vigor y afecta la forma en la que el dinero llega a las personas.

En principio, los beneficiarios deben estar al tanto de que el último día de septiembre, es decir, el martes 30, trae consigo un cambio que afectará la forma en la que se realizan los pagos desde el mes de octubre en adelante.

Nos referimos a que a partir de la mencionada fecha la SSA dejará de emitir cheques en papel para pagos de Seguro Social, SSDI o SSI.

Esto quiere decir que, todos los beneficiarios deberán recibir sus pagos mediante depósito directo a su cuenta bancaria o mediante la tarjeta Direct Express.

En este sentido, debe saber que Direct Express, es una tarjeta de débito prepagada, similar a una cuenta bancaria, pero sin cheque o cuenta corriente tradicional, la cual es utilizada específicamente por el Gobierno Federal de EEUU para dispersar pagos de beneficios.

Calendario de pagos SSA en octubre

La regla general para el pago del Seguro Social para los beneficiarios retirados, los que reclaman el Seguro por Incapacidad (SSDI) y por concepto de “sobrevivientes”, es que los pagos mensuales se distribuyen los miércoles, y el día exacto depende del día de nacimiento.

Esto, al menos que este día caiga un día feriado, lo que pasaría la fecha de pago al último día previo hábil.

De esta regla se excluye a dos grupos:

Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 siguen un calendario diferente, y sus pagos se emiten normalmente el día 3 del mes (o el día hábil anterior si hay festivo).

Los beneficiarios del Supplemental Security Income (SSI) reciben normalmente su pago el día 1 de cada mes.

Pero si el primer día del mes 1 cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta al último día hábil previo.

Siguiendo estos principios, tenemos que el calendario de octubre es el siguiente:

Miércoles 1 de octubre : pago de SSI (Ingreso Suplementario) correspondiente al mes de octubre.

: pago de SSI (Ingreso Suplementario) correspondiente al mes de octubre. Viernes 3 de octubre : para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o quienes reciben tanto Seguro Social como SSI, se emitirá su pago.

: para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o quienes reciben tanto Seguro Social como SSI, se emitirá su pago. Miércoles 8 de octubre : beneficiarios cuyo día de nacimiento está entre el 1 y el 10 del mes (a partir de 1997) recibirán su pago de Seguro Social.

: beneficiarios cuyo día de nacimiento está entre el 1 y el 10 del mes (a partir de 1997) recibirán su pago de Seguro Social. Miércoles 15 de octubre : beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

: beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. Miércoles 22 de octubre : beneficiarios cuyo nacimiento es entre el 21 y el 31.

: beneficiarios cuyo nacimiento es entre el 21 y el 31. Viernes 31 de octubre: segundo pago de SSI, correspondiente al mes de noviembre (anticipado porque el 1 de noviembre cae en fin de semana).

Además, recuerde que uctubre trae un cambio más, y es que, a partir del 30 de septiembre, también entra en vigor el hecho de que si un beneficiario ha recibido pagos en exceso, la SSA puede retener hasta el 50 % del beneficio mensual para recuperar esa deuda.

