La verdad sobre el transporte en Nueva York: cuánto pagas y qué recibes por tu dinero

Moverse por Nueva York nunca fue tan fácil gracias a su variada red de transporte público y privado. Desde el metro hasta los ferris, la ciudad ofrece alternativas que se ajustan a cada presupuesto y necesidad.

El sistema está administrado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), que opera los trenes subterráneos y autobuses las 24 horas del día, con tarifas desde $2,90 por trayecto mediante el sistema de pago sin contacto OMNY, o $3,25 si se usa la tradicional MetroCard SingleRide.

Las tarjetas ilimitadas cuestan $34 por siete días o $132 por 30 días, y ofrecen traslados gratuitos entre metro y autobús en un lapso de dos horas.

Autobuses, tranvías y taxis: opciones sobre ruedas

Los autobuses urbanos aceptan OMNY, MetroCard o efectivo exacto. El boleto sencillo cuesta $2,90, y los viajes exprés ascienden a $7. Además, el tranvía de Roosevelt Island permite cruzar el East River con la misma tarifa, ofreciendo vistas panorámicas únicas.

Para quienes prefieren comodidad, los taxis amarillos mantienen una tarifa mínima de $3, con recargos adicionales según la hora y la zona de congestión.

Los trayectos hacia el sur de Manhattan incluyen un cargo de $2,50. Las apps como Uber y Lyft también están disponibles, con precios variables según la demanda.

Bicicletas y ferris: movilidad con vistas

El sistema Citi Bike ofrece alquileres desde $4,99 por 30 minutos o planes diarios por $19. En cuanto al transporte acuático, el Staten Island Ferry sigue siendo gratuito, mientras que el NYC Ferry cobra $4,50 por viaje y $29 por un pase de 10 recorridos.

Entre bicicletas, ferris y metro, Nueva York demuestra que la movilidad puede ser eficiente, accesible y adaptada a todos los estilos de vida.

