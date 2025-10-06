Nueva York refuerza acceso a inmunización: extienden orden para recibir esta vacuna sin orden médica

Suscríbete a nuestros canales

Esta medida, emitida recientemente por el gobierno de Nueva York, garantiza que todos los residentes del estado sigan teniendo acceso a la vacuna actualizada contra la COVID-19.

Debido a esta acción, los farmacéuticos podrán continuar administrando la vacuna sin necesidad de una receta médica, lo que facilita que más neoyorquinos reciban la dosis 2025-2026 en sus farmacias locales.

Farmacias simplifican la vacunación para residentes de Nueva York

La Orden Ejecutiva 52, cuya extensión se mantendrá vigente por al menos otros 30 días, delega a los farmacéuticos la autoridad para prescribir y administrar la vacuna.

Esta disposición resulta crucial, especialmente después de que las guías federales implicaran la necesidad de una receta para ciertos grupos de edad, creando un obstáculo logístico que, según funcionarios estatales, habría limitado significativamente la tasa de vacunación.

Al autorizar a los farmacéuticos a manejar todo el proceso, el estado de Nueva York busca capitalizar la conveniencia de las farmacias, un punto de acceso común para la vacunación estacional.

Originalmente, la orden ejecutiva permitió a los farmacéuticos administrar las vacunas COVID-19 a personas de tres años en adelante.

Esta medida temporal busca cubrir un vacío mientras los legisladores estatales trabajan en una solución a largo plazo.

Nueva York busca solución a largo plazo

El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. James McDonald, ha confirmado que el Departamento de Salud seguirá trabajando para eliminar obstáculos y garantizar el acceso a las vacunas, especialmente para los niños que no tienen seguro, a través de programas como Vacunas para Niños a nivel federal.

La extensión de la orden ejecutiva actúa como una medida temporal, brindando al Ejecutivo el tiempo necesario para colaborar con la Legislatura en la creación de una solución a largo plazo.

Esta legislación incluirá regulaciones que aseguren el acceso continuo a las vacunas, la autoridad de administración por parte de profesionales de la salud, y la cobertura por parte de las aseguradoras.

El objetivo del estado es formalizar de manera permanente las disposiciones que actualmente permiten un acceso amplio a la inmunización en Nueva York.

