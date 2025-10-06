¡Buenas noticias sobre el tráfico! Reabren antes de lo previsto importante intersección en Tampa

Suscríbete a nuestros canales

El tráfico de Tampa experimentó alivio tras la reapertura de varios carriles en el principal intercambiador del centro de la ciudad, luego de un fin de semana de trabajos que mantuvieron cerrada la conexión vial entre arterias clave.

La medida permite normalizar el flujo de vehículos en una de las zonas más transitadas del área metropolitana.

De acuerdo con información publicada por el portal web de WFLA-TampaHoy, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) adelantó la apertura luego de que el proyecto de mantenimiento concluyera sin contratiempos técnicos.

La operación, que involucró ajustes en la infraestructura y señalización, fue completada antes del tiempo estimado por las autoridades.

Reanudación del tránsito vehicular

A partir de las 6:00 p.m. de este domingo, los carriles en el intercambiador que conecta las autopistas I-275 e I-4 quedaron operativos nuevamente para los conductores.

Inicialmente, la reapertura estaba contemplada para la madrugada del lunes, pero los avances aceleraron la entrega de la obra, favoreciendo a quienes debían desplazarse entre el centro urbano y los corredores hacia el norte y el este del estado.

El cierre total se había implementado el sábado para permitir la ejecución de mejoras estructurales en una amplia sección del intercambiador.

Según el FDOT, las labores formaban parte de un plan de mantenimiento vial destinado a reforzar la seguridad y optimizar el tráfico.

La institución agradeció la paciencia de los conductores e instó a mantener la precaución al transitar por zonas en construcción dentro de la Bahía de Tampa.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube