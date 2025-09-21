¿Quieres vender comida en Florida?: estos son los permisos y licencias necesarios en Miami, Orlando y Tampa

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar un negocio de venta de comida en Estados Unidos exige cumplir con diversas regulaciones y obtener permisos específicos que garantizan la seguridad alimentaria y el cumplimiento legal.

La licencia para vender comida es una de las principales autorizaciones solicitadas para operar en ciudades como Miami, Orlando y Tampa.

La información obtenida del portal web Hispano de Negocios indica que los interesados deben completar una solicitud en el Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR).

Posteriormente, el estado realiza una inspección sanitaria y de seguridad antes de aprobar el permiso para iniciar la venta de alimentos.

Para vendedores ambulantes, es obligatorio seguir la guía establecida para los establecimientos de comida ambulante, la cual establece normas como evitar el contacto directo de las manos con los alimentos y protegerlos de la contaminación ambiental y climática.

Además, solo pueden comercializar alimentos aptos para consumo humano.

Requisitos y tipos de licencias comerciales

En Estados Unidos, además de la licencia de venta de alimentos, se requieren otros permisos que varían según la ciudad y el estado. Entre los principales están:

Licencia comercial general para operar el negocio.

Permiso de vendedor para compras al por mayor sin impuestos.

Licencia de manipulador de alimentos, que puede incluir la capacitación del personal para el manejo seguro de los productos.

Permiso sanitario que implica inspecciones regulares de las instalaciones.

Licencia específica para la venta de bebidas alcohólicas, si aplica.

Permiso de letrero o señalización para anuncios exteriores.

Estos requisitos aseguran que todos los negocios de alimentos cumplan con las normativas locales y estatales para proteger la salud pública.

Los interesados deben consultar los portales oficiales de sus respectivas ciudades y estados para conocer con precisión los documentos, costos y procedimientos que se adapten a su situación específica.

