Wells Fargo anuncia ajustes: lo que debes saber para evitar cargos inesperados

El banco Wells Fargo informó cambios importantes en sus tarifas de servicio, que afectarán a millones de usuarios a partir del 29 de noviembre.

La modificación incluye un aumento en el costo mensual de mantenimiento de cuentas y nuevas condiciones para evitar cargos adicionales.

Según el comunicado oficial, estas actualizaciones buscan equilibrar los costos operativos y mantener la calidad de los servicios financieros ofrecidos por la entidad.

Wells Fargo: aumento en cuentas Everyday Checking y nuevos criterios de elegibilidad

La tarifa mensual para cuentas Everyday Checking subirá de $10 a $15, lo que representa un incremento anual de $60 para quienes no cumplan con los requisitos de exoneración.

Este ajuste se aplicará automáticamente en todos los ciclos de facturación iniciados desde el 29 de noviembre.

Además, desde el 25 de octubre, los criterios para evitar este cargo también cambiarán. El saldo mínimo diario requerido pasará de $500 a $1,500. Se añadirá una nueva opción: mantener $5,000 o más en saldos combinados de depósito o inversión.

¿Cómo evitar el nuevo cargo mensual?

Los clientes podrán evitar el cobro si cumplen con alguna de estas condiciones:

Recibir depósitos electrónicos de $500 o más por período.

Mantener un saldo diario mínimo de $1,500.

Tener entre 17 y 24 años y ser titular de la cuenta.

Recibir depósitos militares no civiles del Programa Bancario Militar Mundial.

Wells Fargo recomienda revisar el “Resumen de tarifas de servicio mensual” disponible en banca en línea y estados de cuenta físicos.

Bonificación de $200 en tarjeta de crédito Active Cash

Como parte de sus promociones, el banco ofrece $200 en efectivo a quienes soliciten la tarjeta Wells Fargo Active Cash y gasten al menos $500 en tres meses. El bono se acredita como crédito en el estado de cuenta a partir del cuarto mes.

Esta oferta compite con otras entidades como Chase Bank, que también otorgan bonificaciones similares, aunque con requisitos más elevados.

