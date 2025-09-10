Wells Fargo cambia las reglas: si tienes esta cuenta, podrías perder dinero cada mes

Suscríbete a nuestros canales

Wells Fargo anunció un ajuste en su estructura de tarifas para cuentas personales, que entrará en vigor el 29 de noviembre de 2025.

El cambio afecta directamente a los titulares de la cuenta Everyday Checking, una de las más utilizadas por consumidores en Estados Unidos.

La institución financiera confirmó en su sitio web que la tarifa mensual por servicio pasará de $10 a $15, lo que representa un aumento del 50 % respecto al costo actual.

Wells Fargo: claves de la nueva tarifa y cómo evitar el cobro

La cuenta afectada por el nuevo cargo es la Everyday Checking. A partir del 29 de noviembre, los períodos de tarifa que comiencen en esa fecha o después aplicarán el nuevo monto de $15 mensuales.

Sin embargo, Wells Fargo también actualizó las condiciones para evitar el cobro. Desde el 25 de octubre, los clientes podrán eximirse de la tarifa si cumplen con al menos uno de los siguientes cinco criterios:

Realizar depósitos electrónicos calificados por $500 o más cada mes.

Mantener un saldo diario mínimo de $1,500 en la cuenta corriente.

Tener entre 17 y 24 años como titular principal de la cuenta.

Recibir depósitos directos militares no civiles bajo el Programa Bancario Militar Mundial.

Mantener saldos combinados de depósitos e inversiones por $5,000 o más al final del período de tarifa.

Wells Fargo aclara que el cumplimiento de estos requisitos se evalúa el último día hábil de cada período, según el Resumen de Cuotas Mensuales de Servicio disponible en el estado de cuenta.

Lo que permanece igual para los clientes

Los números de cuenta, tarjeta de débito, acceso a banca móvil y depósitos directos no sufrirán modificaciones. El cambio se limita exclusivamente al monto de la tarifa mensual.

Además, la entidad ofrece un bono de inscripción de $200 para quienes obtengan la tarjeta Wells Fargo Active Cash y gasten $500 en los primeros tres meses, como parte de sus promociones de otoño.

Comparativas y contexto bancario

Según The Sun, otras instituciones como Chase también ofrecen incentivos similares, aunque con requisitos de gasto más elevados. Wells Fargo busca posicionarse con beneficios accesibles y condiciones claras.

