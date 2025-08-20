Wells Fargo cierra cuentas en septiembre: conozca el motivo y cómo puede evitarlo

Suscríbete a nuestros canales

La entidad bancaria estadounidense, Wells Fargo, desde hace meses, está aplicando cierres de cuentas a ciertos usuarios, sepa quiénes se están viendo afectados y cómo evitarlo.

Las personas que se encuentran en riesgo de perder acceso a sus cajas de ahorro y cuentas en general son aquellas que han permanecido inactivas desde largos periodos de tiempo.

Actualmente, la entidad financiera seguirá cerrando algunas cuentas que no han tenido actividad durante los últimos 16 meses, es decir, desde aproximadamente abril de 2024, o antes.

De hecho, se había indicado anteriormente que esto incluye cuentas con servicios domiciliados o saldo positivo pueden verse afectados si no realizan transacciones manuales.

Debe saber que banco asegura que cumple con las leyes estatales de propiedad abandonada y fondos no reclamados, que exigen transferir esos montos al Estado cuando las cuentas no registran actividad por períodos prolongados.

A pesar de los anuncios oficiales, la medida ha tomado desprevenidos a miles de usuarios que afirman no haber sido notificados y que ahora enfrentan la pérdida de su dinero.

Así puede prevenirlo

Uno d ellos puntos que deben tener presente es que los débitos automáticos, intereses o comisiones no cuentan como actividad.

La clave está en saber cómo mantener su cuenta activa, al menos lo suficiente como para que sea pasado por alto ante la medida de cierre.

Wells Fargo recomienda a sus usuarios realizar al menos una transacción manual, como un pago, una compra, un retiro o una transferencia (aunque sea de $1), ya sea desde la app móvil o la banca en línea, para mantener su cuenta activa.

Esto quiere decir, que los usuarios de cuentas pueden realizar algún depósito, hacer compras con la tarjeta de débito asociada, o transferir fondos entre cuentas.

Entre las recomendaciones se destaca:

Utilizar servicios digitales, como pagos móviles o transferencias en línea, para mantener la cuenta activa.

Ingresar regularmente a la banca móvil o en línea.

Verificar que la información de contacto esté actualizada, para recibir alertas del banco.

Detalles sobre la aplicación de la medida

Ahora, es importante tener en cuenta que, en teoría, la empresa no realiza las suspensiones de manera automática y notifica a los usuarios con antelación.

Una vez cerrada la cuenta, los fondos son enviados al Estado como parte de los procedimientos sobre propiedad no reclamada.

Por último, si su cuenta ya fue cerrada, la recomendación es que se comunique con el servicio de atención al cliente al 1-877-805-7744.

Sepa que los clientes afectados deberán iniciar un reclamo formal para recuperar su dinero, proceso que puede demorar varias semanas o incluso meses.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube