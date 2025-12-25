Papa León XIV celebra su primera Navidad con un emotivo mensaje: estas fueron sus peticiones para el mundo

Suscríbete a nuestros canales

El papa León XIV celebró este jueves su primera Navidad como pontífice con un mensaje centrado en la paz y la solidaridad.

Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, ante miles de fieles que desafiaron la lluvia, el papa ofreció la tradicional bendición que perdona las faltas de los creyentes y saludó al mundo en diez idiomas diferentes, incluyendo español, chino y árabe.

Vatican News reportó que, durante esta jornada histórica, el pontífice estadounidense recordó que la verdadera paz surge cuando las personas se dejan conmover por el dolor ajeno.

Sus palabras marcaron el regreso de la misa navideña a la basílica tras más de 30 años sin realizarse en ese recinto.

Un llamado por el fin de las guerras

El papa pidió justicia y estabilidad para regiones en conflicto como Líbano, Palestina, Israel y Siria.

Hizo un énfasis especial en la guerra de Ucrania, instando a las partes involucradas a buscar el valor necesario para dialogar con respeto y sinceridad.

Además, solicitó que el ruido de las armas se detenga y que la comunidad internacional apoye el fin de los enfrentamientos que han durado ya casi cuatro años.

El sufrimiento de los más frágiles

En su mensaje, León XIV expresó su profunda preocupación por quienes viven en condiciones precarias. Recordó a los desplazados en Gaza que enfrentan el frío y la lluvia en tiendas de campaña, así como a los refugiados de todo el mundo y a las personas sin hogar en las ciudades.

Afirmó que la carne de las poblaciones indefensas es frágil y queda marcada por las heridas y los escombros de las guerras.

La misión de la Iglesia hoy

León XIV definió a la Iglesia como una institución misionera que no debe usar palabras arrogantes, sino ser una presencia que fomente el bien.

Aseguró que la paz nacerá cuando se interrumpan los monólogos individuales y se dé paso a la escucha del otro.

Finalmente, recordó que la Navidad debe motivar a los creyentes a seguir el camino trazado por la palabra de Dios, sirviendo con humildad a los demás.

