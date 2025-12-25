Más de 400 pasajeros estuvieron retenidos en el aeropuerto de Barbados, incluido el exfutbolista Alejandro Cichero

Suscríbete a nuestros canales

Una situación crítica se vivió en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados, donde más de 400 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, denunciaron estar en condiciones de "secuestro" tras una falla mecánica en su vuelo.

Entre los afectados se encuentra el reconocido exfutbolista de la Vinotinto, Alejandro Cichero, quien está acompañado de sus dos hijos menores de edad.

El grupo realizaba la ruta Venezuela-Barbados con la Aerolínea Estelar, para hacer escala hacia España cuando el avión quedó inhabilitado hace más de 24 horas.

Los afectados denuncian que, tras el incidente técnico, las autoridades locales y la aerolínea mantuvieron a los pasajeros retenidos sin ofrecer soluciones claras ni acceso a servicios básicos.

Soluciones

Cichero informó por medio de su historia en Instagram, publicada hace nueve horas, que la aerolínea ya envió al técnico de la aerolínea para arreglar la pieza.

Hace dos horas, volvió a publicar afirmando que ya están todos chequeados y “sólo esperando el avión”.