“Tratamiento gratuito para residentes”: conoce el programa de Texas que entrega medicamentos contra el VIH

El Programa de Medicamentos contra el VIH en Texas (THMP) ha oficializado las nuevas directrices financieras y tecnológicas que regirán el acceso a tratamientos para personas de bajos ingresos en el estado.

Como el programa oficial de Ayuda con Medicamentos para Pacientes con SIDA (ADAP), esta entidad ha ajustado los parámetros de elegibilidad para el ciclo 2024-2025, integrando además cambios en el catálogo de fármacos disponibles para pacientes pediátricos y adultos.

Actualización de la deducción estándar y el formulario

La administración del THMP informó que, para el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, la deducción estándar para ajustar los ingresos familiares se sitúa en $11,177.

Este monto representa una reducción respecto a los $12,240 aplicados en el año anterior. Dicha cifra es utilizada por el programa para calcular si el solicitante cumple con los requisitos de participación basados en su nivel socioeconómico.

En cuanto a las opciones terapéuticas, se ha expandido el formulario con la inclusión de Delstrigo en presentación para 90 días. Asimismo, la Comisionada del Departamento Estatal de Servicios de Salud aprobó nuevas dosis de medicamentos pediátricos, específicamente Tivicay PD, Isentress y Biktarvy de dosis baja, destinados al tratamiento de bebés y niños con VIH.

Esta medida se tomó tras determinar que el impacto fiscal de estas incorporaciones es mínimo y puede ser cubierto con el presupuesto actual.

Migración obligatoria a IAMOnline

En el ámbito administrativo, el sistema TakeCharge Texas (TCT) ha dejado de operar bajo el antiguo portal empresarial de Salud y Servicios Humanos (HHS) para integrarse a la plataforma IAMOnline.

Este cambio afecta tanto a los empleados de las agencias como a los usuarios externos y clientes que gestionan sus beneficios de forma digital. La transición es un requisito indispensable para mantener el acceso a la administración de casos y solicitudes de medicamentos.

Para el registro de nuevas cuentas de organizaciones en este sistema, es necesario contar con el nombre de la entidad o su número de identificación fiscal de Texas (TIN), el cual consta de 9 dígitos. De igual manera, los usuarios que requieran identificarse para fines contributivos o administrativos y no posean un número de seguridad social, pueden hacer uso de su ITIN según lo establecido en las normativas vigentes.

Guía paso a paso para solicitar el THMP

Para los ciudadanos que necesiten gestionar por primera vez su ingreso al programa o realizar su recertificación, el proceso se estructura de la siguiente manera:

Descarga de formularios: El interesado debe obtener la "Solicitud de cliente" y el "Formulario de Certificación Médica" (MCF) desde el sitio web oficial del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS).

Completar la documentación: Es obligatorio que un médico firme la certificación de salud. El solicitante debe adjuntar pruebas de ingresos para que se aplique la nueva deducción estándar de $11,177.

Registro digital: Acceder a IAMOnline para crear un perfil de usuario. Si ya tiene una cuenta de TCT, deberá usar sus credenciales actuales; el sistema le pedirá migrar a la nueva plataforma al momento de actualizar su contraseña.

Activación de cuenta: Tras solicitar el acceso, recibirá un correo electrónico con un enlace de activación que solo tendrá una validez de siete días por motivos de seguridad.

Recertificación anual: Los beneficiarios actuales deben presentar su solicitud de renovación antes del último día de su mes de nacimiento para evitar la interrupción del suministro de medicamentos.

Asignación de farmacia: Una vez aprobada la solicitud, el sistema asignará una farmacia en la comunidad del paciente para la entrega de las recetas prescritas por la FDA.

