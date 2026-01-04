China y Japón se pronuncian ante la situación en Venezuela: puntos claves de sus posturas

Suscríbete a nuestros canales

Los Gobiernos de Japón y China anunciaron este domingo que vigilan con atención la evolución de los hechos en Venezuela.

Tras la reciente operación militar de EEUU que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, las autoridades centraron su prioridad en garantizar la seguridad de sus ciudadanos residentes en el país.

De acuerdo con EFE, Tokio manifestó su intención de colaborar estrechamente con sus aliados, especialmente con los miembros del G7, para buscar una salida diplomática a la crisis.

El objetivo principal de la administración japonesa es apoyar los esfuerzos internacionales que permitan restablecer la democracia y alcanzar una estabilidad política en el territorio venezolano lo antes posible.

El traslado de Maduro a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores se realizó en Caracas durante la jornada del sábado.

Tras la operación, ambos fueron trasladados a territorio norteamericano. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el centro de detención federal de Brooklyn, en Nueva York, donde pasaron su primera noche tras el arresto.

La postura de China ante la detención

Por su parte, el Gobierno de China expresó una "grave preocupación" por el uso de la fuerza en la captura del mandatario venezolano.

Pekín calificó la acción como una violación a las normas internacionales y a la soberanía de Venezuela. En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores chino exigió la liberación inmediata de la pareja y pidió que se garantice su seguridad personal, insistiendo en que la crisis debe resolverse mediante el diálogo y la negociación.

"China se opone ​con firmeza a este comportamiento ‌hegemónico de Estados Unidos, que viola gravemente el derecho internacional, atenta contra la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en ⁠América Latina y el ​Caribe. Instamos a Estados ​Unidos a acatar el derecho internacional y los propósitos y ‍principios de ⁠la Carta de la ONU y dejar de violar la soberanía ⁠y la seguridad de otros países".

Relevo de mando en Caracas

Ante la ausencia de Maduro, la estructura de poder en Venezuela tuvo cambios inmediatos. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Ejecutivo de forma interina.

Mientras tanto, países como China reforzaron sus alertas consulares, recomendando a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al deterioro de la seguridad en la región.

