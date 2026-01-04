Papa León XIV pide paz y justicia para Venezuela este 4 de enero: "el bien del pueblo debe prevalecer"

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 4 de enero de 2026, el papa León XIV expresó su profunda preocupación por la crisis que atraviesa Venezuela tras los recientes acontecimientos.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice hizo un llamado urgente a la calma y a la protección de los ciudadanos, informó Vatican News.

El mensaje del Santo Padre llega en un momento crítico para el país, marcado por la ejecución de la "Operación Resolución Absoluta" y la captura de Nicolás Maduro.

Ante este escenario, el papa insistió en que el bienestar de la población debe ser la prioridad absoluta de todos los actores involucrados.

El llamado a la paz y la justicia

León XIV pidió que se supere cualquier forma de violencia y se busquen caminos basados en la justicia.

Aseguró que "el bien del pueblo debe prevalecer", por encima de cualquier otro interés, instando a las autoridades y grupos políticos a trabajar por un futuro de estabilidad y concordia, especialmente para los más pobres que sufren la crisis económica.

Respeto a las leyes y derechos humanos

En su discurso, el Pontífice subrayó la necesidad de garantizar la soberanía de Venezuela y asegurar el Estado de derecho tal como lo dicta su Constitución.

El papa fue enfático al solicitar que se respeten los derechos humanos y civiles de todas las personas sin excepción, buscando siempre la colaboración para construir una sociedad serena.

Oración por Venezuela

Para finalizar su mensaje, el Sumo Pontífice invitó a los fieles de todo el mundo a unirse en oración por el país. Pidió la intercesión de figuras religiosas locales, como Nuestra Señora de Coromoto, el beato José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, para que guíen a la nación hacia la paz.

Solidaridad con otras tragedias

Además de referirse a Venezuela, el Papa expresó su cercanía con las víctimas de la tragedia ocurrida en Crans-Montana, Suiza, durante la noche de Año Nuevo.

Dedicó palabras de consuelo a los familiares de los jóvenes fallecidos y heridos, pidiendo a los creyentes mantener la fe en Dios y ser solidarios con todos los pueblos que sufren por la guerra y la violencia.

Visite nuestra seccion de: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube