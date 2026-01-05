Pronóstico del Inameh: este 5 de enero predominan cielos nublados y lluvias dispersas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 5 de enero predominarán el cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.

En la región capital, Miranda, La Guaira y Carabobo, tendrán cielos despejados en la mañana, pero luego de mediodía se estiman algunas precipitaciones dispersas.

Igualmente, en horas de la tarde se estima un aumento en la nubosidad, por lo que se prevén precipitaciones en El Esequibo, Bolívar, Delta Amacuro, este del estado Sucre, Falcón, Yaracuy y Zulia.

En la zona de los llanos occidentales de Barinas, Apure y Portuguesa, el pronóstico es de lluvia con descargas eléctricas pasado el mediodía.

Sobre las temperaturas del día, el Inameh reportó que en horas de la madrugada se registró una mínima de 8°C en las zonas montañosas de Mérida. Por otro lado, para después del mediodía se pronostican máximas cercanas a los 38°C en el estado Amazonas.

Por otra parte, en toda la zona costera se esperan olas de hasta un metro de altura.

Igualmente informó el Inamhe que los vientos alisios del norte continún aportando humedad a la zona norte de Venezuela.

En cuanto a los datos astronómicos el reporte señala que estamos a dos días después de luna llena.

