Sofisticado modus operandi en Marketplace desmantelado por el Cicpc: esto pasaba en Caracas

Recientemente, un sofisticado modus operandi en Marketplace quedó desmantelado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas.

De acuerdo con Douglas Rico, director del Cicpc, a través de un amplio trabajo técnico-científico realizado por agentes de la Dirección de Investigaciones de Robo y Hurto de Vehículos, se logró una aprehensión.

Sofisticado modus operandi en Marketplace desmantelado por el Cicpc

La actuación de los funcionarios de la policía científica permitió la detención de Yohangel Rosniel Rodríguez Ybarra (30), en la avenida Baralt, parroquia Catedral, municipio Libertador, Caracas.

El hombre manifestaba su interés en la compra de su vehículo tipo moto y acordaba la zona de Plaza Venezuela como sitio de encuentro para la negociación.

En el sitio, les informaba que desea realizar varias pruebas, solicitándole al vendedor que suba como copiloto para el mismo; sin embargo, al recorrer varios kilómetros, les notificaba que de su bolsillo se salió un cargador de celular.

Por lo que el vendedor de la motocicleta descendía con intención de ayudarlo y Yohangel aprovechaba este descuido para huir con el vehículo a fin de comercializarlo posteriormente, también vía Marketplace.



Las comisiones de la policía científica determinaron que este antisocial conformaba una red criminal que ejecuta este tipo de hurtos a través de Marketplace para captar a sus víctimas.

De igual modo, tras la ubicación y aprehensión del delincuente, se logró la recuperación de tres vehículos tipo moto, hurtados bajo esta modalidad.



Por lo que se continúa el trabajo de investigación y quedó el caso a la orden del Ministerio Público.

