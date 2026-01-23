10 artículos pocos convencionales pero que ayudan mucho en casa: conozca los precios

Suscríbete a nuestros canales

En casa pasan muchas cosas que necesitan soluciones o hay ciertas actividades que pueden ser más fáciles y rápidas si se tiene las herramientas adecuadas, como un agarrador de botellón.

A veces no es solo para facilitar una actividad sino para la organización del hogar y la eficacia en algunas cosas. Estos productos pueden pocos convencionales, sin embargo, dan resultados positivos.

10 artículos poco convencionales pero efectivos

Así como transportar el botellón de agua puede ser un problema para algunas personas, el dispensar el agua también lo puede ser por lo que hay dispensadores eléctricos que se instalan en la tapa del botellón y con solo presionar un boten comienza a correr el agua.

Este cuesta entre 10 y 15 dólares.

Por otro lado, el cesto de basura o papelera a veces es difícil de ubicar en la cocina, por lo que existe una papelera plegable que permite solo abrir cuando es necesario y de resto no ocupa mucho espacio.

Se pueden conseguir entre 15 y 25 dólares dependiendo del tamaño y el modelo.

Asimismo, en la cocina hacen falta ciertos artículos que ayuden a ahorrar los productos, por ejemplo, un spray de aceite, este es recargable para el aceite de cocina que sea y funciona para no gastar más del aceite que se debe.Cuestan $ 5 según su tamaño y diferentes funcionalidades.

Igualmente, un colador antiderrames soluciona muchos problemas a la hora de cocinar, por ejemplo, para colar pasta o algunas verduras recién picadas. El antiderrames no permite que el alimento se caiga. Los pequeños van desde los 5 dólares mientras que los más grandes llegan hasta los 10 dólares.

Para limpiar puede ser de mucha ayuda una escoba con recogedor, al ser un set se gana más tiempo y se puede limpiar mejor.

Con respecto a la sala, cuarto y otros espacios, las cortinas pueden ser molestas si se quiere limpiar o, en todo caso, se quiere iluminar más la casa. Esto se resuelve con abrazaderas con imán. Funcionan como las cintas tradicionales para amarrarlas, solo que el imán es más fuerte.

En Mercado Libre hay paquetes de hasta cuatro pares por 15 dólares.

En estos espacios de estar también es importante la organización de cables para evitar caerse, dañarlos o que simplemente se vea ordenado. Para ello hay unos pequeños dispositivos llamados organizador de cable magnético. Este permite que el cable no se mueve mucho ni quede colgando gracias a un imán que lo mantiene en su lugar. Se venden por unidad y su precio ronda los 2 dólares por cada uno.

Para el cuarto hay otras cosas de mucha ayuda, como un levantador o elevador de colchón. Con el artículo es más fácil hacer la cama, cambiar sabanas y mover el colchón de un lado a otro. Hay muchas presentaciones y tamaños. En Amazon se pueden encontrar desde los 8 dólares, algunas vienen en pares y otros son individuales.

En cuanto a las casas pequeñas que no cuentan con el espacio para tender ropa, hay tendedores retractiles que se instalan en cualquier lugar, ya sea el cuarto, sala o baño. Al usarse se estira el cable hasta la otra pared, cuando ya no es necesario se guarda y no ocupa espacio de más.

Cuesta entre 15 y 20 dólares.

Como décimo artículo, una cinta de doble cara de nano gel es indispensable para reparar, acomodar y ajustar ciertos objetos en casa.

Estos productos se consiguen tanto en Amazon como en Mercado Libre.