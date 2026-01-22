Beneficios

Venta de bolsas de comida en Caracas este 25 de enero: 11 productos + proteína a bajo costo

Las ventas de estas bolas de alimentos llegarán a diferentes parroquias de Caracas

Por Robert Lobo
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 10:00 am
El próximo domingo 25 de enero, habrá otra jornada del mercado a cielo abierto en una parroquia caraqueña. En esta oportunidad, el beneficio llegará a la comunidad de Propatria.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., la jornada se desarrollará en la Av. Principal de Propatria, diagonal a la estación del Metro.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

En el combo que costará 2.800 bolívares encontrarás:
• Harina de maiz (2 kg)
• Arroz (2 kg)
• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
• Sardina (2 uds – 170 g c/u)
• Azúcar (1 kg)
• Sal (1,5 kg)
• Leguminosa (1 kg)
• Aceite (800 ml)
• Pollo (2.3 kg aproximadamente)

Para  toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

Jueves 22 de Enero - 2026
