Venta de bolsas de comida en Caracas este 25 de enero: 11 productos + proteína a bajo costo

El próximo domingo 25 de enero, habrá otra jornada del mercado a cielo abierto en una parroquia caraqueña. En esta oportunidad, el beneficio llegará a la comunidad de Propatria.
Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., la jornada se desarrollará en la Av. Principal de Propatria, diagonal a la estación del Metro.
¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?
En el combo que costará 2.800 bolívares encontrarás:
• Harina de maiz (2 kg)
• Arroz (2 kg)
• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
• Sardina (2 uds – 170 g c/u)
• Azúcar (1 kg)
• Sal (1,5 kg)
• Leguminosa (1 kg)
• Aceite (800 ml)
• Pollo (2.3 kg aproximadamente)
Para toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube