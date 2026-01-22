Caracas: accesos cerrados a la altura de Los Dos Caminos este 22 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 22 de enero, un tramo de la avenida Francisco de Miranda, al este de Caracas, amaneció con restricciones de paso vehicular. Según el reporte de usuarios en redes sociales, esto se debe a una actividad política del sector Salud convocada para horas del mediodía.

A la altura del Centro Comercial Millenium (elevado Los Dos Caminos), hasta el Parque del Este, se encuentra cerrado. Tomar precauciones, hay una tarima frente al Parque Miranda.

Concentración en la Av. Francisco de Miranda a partir de las 12:00 p.m. torre Parque Ávila.

Para este viernes 23 de enero, el chavismo también ha convocado una movilización en Caracas.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube