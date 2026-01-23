Cubre las canas con este efectivo tinte natural que puedes preparar en casa: solo necesitas tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El estrés y los cambios hormonales también influyen en las condiciones del cabello, el cual está propenso a tener canas con facilidad, según la información divulgada por Loreal París.

También, la alimentación baja en vitaminas y minerales es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas, ya que, disminuye la producción de melanina, pigmento indispensable para mantener el color del cabello.

Foto cortesía de: freepik

Así debes preparar el tinte natural

Ingredientes

5 cáscaras de papa.

1 cucharada de aceite de almendras.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos. Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos. Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes. Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el tinte?

Se sugiere que la persona aplique el tinte natural desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 45 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el consumo de agua también influye en el estado del cabello, por ello, se sugiere que la persona mínimo ingiera siete vasos al día.

En conclusión, para lucir el cabello sano y brillante la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

