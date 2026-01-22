Partida de nacimiento online: guía oficial para hacer el trámite a través del Saren

Suscríbete a nuestros canales

La gestión de la partida de nacimiento online permite a los ciudadanos venezolanos obtener su documento sin necesidad de acudir personalmente al registro civil.

Dicha modalidad digital está dirigida principalmente a adultos, quienes pueden solicitar su copia certificada y legalizada desde cualquier lugar con conexión a internet, simplificando uno de los trámites más requeridos en el país.

Requisitos indispensables para iniciar el trámite

Para acceder al sistema, es necesario crear un usuario en el portal oficial del Saren. Los documentos básicos incluyen:

Cédula de identidad vigente.

Copia de la partida de nacimiento anterior, si se dispone de ella.

Datos personales completos y correctos para ubicar el acta en el registro principal.

Paso a paso del procedimiento digital

El proceso de solicitud se organiza en tres pasos esenciales:

Registro del usuario en el portal oficial del Saren. Llenado del formulario con la información del estado y municipio donde se registró el nacimiento. Carga de documentos en el sistema y espera de la validación para posteriormente realizar el pago correspondiente.

Una vez que se completa la solicitud y se realiza el pago, el sistema procesa la información en un plazo aproximado de una semana, aunque algunos casos pueden resolverse más rápido dependiendo de la disponibilidad de datos en la base digital del registro principal.

La notificación de que el documento está listo se envía directamente al correo electrónico del solicitante, según la información del medio digital Info trámites.

Formato digital y legalización

El documento se entrega en PDF, completamente legalizado y listo para apostillar. Incluye códigos QR verificables, lo que permite confirmar su autenticidad y garantiza su aceptación en trámites nacionales e internacionales.

Aunque la opción digital es útil, actualmente solo está disponible para adultos. Los menores cuyos registros aún no están digitalizados deberán gestionar su partida de nacimiento de manera presencial o a través de un representante autorizado.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube