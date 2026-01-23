Infusión natural que limpia el estómago: esta es la cantidad exacta que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

El estómago es un órgano muscular que se encarga de procesar todos los alimentos que la persona ingiere, por ende, mantenerlo en óptimas condiciones es fundamental para el organismo. De acuerdo a la información divulgada por La razón, el sistema digestivo debe ser desintoxicado constantemente, con la finalidad de evitar la acumulación de parásitos intestinales.

El mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones de tratamientos para limpiar el estómago, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la toma de medicamentos.

La infusión de orégano es ideal para limpiar el estómago gracias a las propiedades antioxidantes, antinflamatorias y antimicrobiano que contiene, las cuales desintoxican por el completo el sistema digestivo en general, según la información reseñada por Tua Saúde.

Así debes ingerir la infusión de orégano

Se sugiere que la persona una taza de té de orégano luego de cada comida que consuma en el día, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades que la referida planta medicinal contiene.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En definitiva, si la persona desea mantener un buen estado de salud lo más idóneo es que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo se realice dos chequeos médicos durante el año.

