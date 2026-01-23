Centro de Caracas amanece con accesos restringidos por marcha del PSUV este 23 de enero: ruta y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este 23 de enero el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó una marcha para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por tal razón el paso al centro de Caracas está cerrado.

El acceso a Capitolio, plaza O'leary (El Silencio) y Miraflores se encuentra restringido en su totalidad.

Vías cerradas por la marcha del 23 de enero

La marcha contará con dos rutas, es decir, dos salidas, que se encontrarán en la plaza O'leary. La convocatoria es para las 11 de la mañana.

La salida 1 desde el parque Alí Primera (también conocido como Parque del Oeste) cubre:

Parque Alí Primera.

Av Sucre.

Paguita.

Puente República.

Escaleras del Calvario.

Plaza O'leary.

La salida 2 desde plaza Morelos cubre:

Plaza Morelos.

Av Universidad.

Esquina San Francisco.

Capitolio.

Escaleras del Calvario.

Plaza O'leary.

Rutas alternas para el centro de Caracas

Debido a la cantidad de avenidas y vías cerradas, para cruzar por el centro de Caracas la mejor opción es la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, mejor conocida como la Francisco Fajardo.