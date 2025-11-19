Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de la LVBP este 19 de noviembre: Bravos gana el Juego de la Chinita ante las Águilas

Caribes se puso a medio juego del liderato luego de vencer al Magallanes

Por Jerald Jimenez
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 11:52 pm

La quinta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha desarrollado con encuentros vibrantes en los que no bastaron los 9 innings.

En un compromiso iniciado esta tarde, los Bravos de Margarita arruinaron el Juego de La Chinita a las Águilas del Zulia luego de derrotarlos 13 carreras por 7 en diez innings.

Por su parte, los Cardenales de Lara vencieron a los Leones del Caracas 5-4 en el estadio Monumental Simón Bolivar en extrainning, específicamente en el 8vo, al ser este un encuentro de siete episodios por ser doble tanda. El segundo duelo está en desarrollo 

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui siguen en un gran momento y su víctima este martes fueron los Navegantes del Magallanes, a quienes dejaron en el terreno 4-3.

Así quedó el calendario este martes

Encuentros para mañana miércoles

  • Navegantes vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
  • Tiburones vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.
  • Cardenales vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

Martes 18 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
