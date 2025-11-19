Así marcha la tabla de la LVBP este 19 de noviembre: Bravos gana el Juego de la Chinita ante las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La quinta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha desarrollado con encuentros vibrantes en los que no bastaron los 9 innings.

En un compromiso iniciado esta tarde, los Bravos de Margarita arruinaron el Juego de La Chinita a las Águilas del Zulia luego de derrotarlos 13 carreras por 7 en diez innings.

Por su parte, los Cardenales de Lara vencieron a los Leones del Caracas 5-4 en el estadio Monumental Simón Bolivar en extrainning, específicamente en el 8vo, al ser este un encuentro de siete episodios por ser doble tanda. El segundo duelo está en desarrollo

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui siguen en un gran momento y su víctima este martes fueron los Navegantes del Magallanes, a quienes dejaron en el terreno 4-3.

Así quedó el calendario este martes

Encuentros para mañana miércoles

Navegantes vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Tiburones vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Cardenales vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

