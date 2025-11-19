Estos son los candidatos para el Salón de la Fama 2026: ¿Cuántos venezolanos hay?

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) ha revelado la lista de candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol, reactivando la competencia por un lugar en el recinto de Cooperstown.

La papeleta de esta edición incluye 27 nombres que aspiran a consolidar su legado en la Major League Baseball (MLB) y que además cuenta con una fuerte presencia venezolana.

El listado presentado por la BBWAA se compone de un total de 27 aspirantes. Doce (12) de estos jugadores figuran como candidatos por "primera vez", debutando en el proceso de elección. Los quince (15) restantes son candidatos que "regresan" buscando obtener el apoyo necesario de los votantes.

Para ser seleccionados, los exjugadores deben alcanzar el 75% de apoyo por parte de los votantes". Al lograr este porcentaje, cumplen con los "requisitos necesarios para conseguir su impactante placa", reseñó Meridiano.

Venezuela en busca de su segundo pelotero en Cooperstown

Cuatro figuras venezolanas destacan en la lista oficial de la Clase 2026. Los jugadores que aparecen en esta papeleta son: Bob Abreu, Félix Hernández, Francisco Rodríguez y Omar Vizquel, respectivamente.

Con la publicación de la lista, comienza un período de escrutinio intensivo. Los votantes tendrán la responsabilidad de "evaluar a cada uno de los aspirantes".

La evaluación considera múltiples factores, como el "impacto dentro del terreno, sino también su consistencia, legado y contribución al juego a lo largo de sus carreras". La inclusión de debutantes agrega un elemento de expectación, ya que puede modificar el patrón histórico de votación.

¿Quiénes son los favoritos para lograrlo?

Se anticipa una votación reñida entre los candidatos recurrentes, muchos de los cuales han estado cerca de la marca del 75% en años previos. Se proyecta que los principales contendientes para lograr la elección son el puertorriqueño Carlos Beltrán y Andruw Jones.

El resultado oficial y los nombres de los nuevos miembros del Salón de la Fama serán anunciados el 20 de enero de 2026.

