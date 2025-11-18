LVBP 2025-2026 duelos de la semana por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa encendiendo la pasión de los fanáticos por Meridiano Televisión.

Meridiano Televisión ofrece la mejor cobertura en señal abierta y gratis. Esta semana, la pantalla de los especialistas en deporte transmitirá dos encuentros llenos de rivalidad y tradición en el beisbol venezolano.

Juegos de la semana por Meridiano Televisión

Miércoles 19 de noviembre : Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui . La antesala inicia a las 6:30 p.m. , mientras que el playball está pautado para las 7:00 p.m.

: vs . La antesala inicia a las , mientras que el playball está pautado para las Viernes 21 de noviembre: Meridiano Televisión transmitirá en vivo desde el Estadio Universitario de Caracas el enfrentamiento entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira. La antesala comenzará a las 6:30 p. m., seguida del inicio del juego a las 7:00 p. m.

Ambos encuentros podrán disfrutarse también en alta definición a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO, llevando la emoción de la LVBP 2025-2026 a cualquier pantalla junto a los especialistas en deportes.

