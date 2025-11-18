LVBP 2025-2026 duelos de la semana por Meridiano Televisión

La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa encendiendo la pasión de los fanáticos por Meridiano Televisión.
Meridiano Televisión ofrece la mejor cobertura en señal abierta y gratis. Esta semana, la pantalla de los especialistas en deporte transmitirá dos encuentros llenos de rivalidad y tradición en el beisbol venezolano.
Juegos de la semana por Meridiano Televisión
- Miércoles 19 de noviembre: Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui. La antesala inicia a las 6:30 p.m., mientras que el playball está pautado para las 7:00 p.m.
- Viernes 21 de noviembre: Meridiano Televisión transmitirá en vivo desde el Estadio Universitario de Caracas el enfrentamiento entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira. La antesala comenzará a las 6:30 p. m., seguida del inicio del juego a las 7:00 p. m.
Ambos encuentros podrán disfrutarse también en alta definición a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO, llevando la emoción de la LVBP 2025-2026 a cualquier pantalla junto a los especialistas en deportes.
Por Andrea Matos Viveiros
