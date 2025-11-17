Inicio de semana con la LVBP: los juegos para este lunes 17 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El telón del fin de semana apenas baja y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ya tiene programada una doble jornada que dará el banderazo de salida a una nueva semana de temporada.

Los duelos de este lunes 17 de noviembre

Para este lunes, los fanáticos podrán elegir entre dos pulsos que se jugarán en simultáneo a las 7:00 p.m.

Bravos vs. Águilas: Los Bravos de Margarita se enfrentarán a las Águilas del Zulia en el occidental del país.

Tiburones vs. Caribes: Paralelamente, los Tiburones de La Guaira se medirán a los Caribes de Anzoátegui en un encuentro que pone a prueba la consistencia de ambos lineups de cara a las próximas semanas.

Con los dos encuentros pautados para las siete de la noche, la afición tiene asegurada una noche completa de béisbol de alto nivel para comenzar la semana.

