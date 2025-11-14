¡El regreso más esperado! Ronald Acuña Jr. tendría permiso para uniformarse con los Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los regresos más comentados podría hacerse realidad en la presente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pues la presencia de la estrella de la MLB, Ronald Acuña Jr., podría ser un hecho.

De acuerdo con fuentes internas a la marca Meridiano, el nativo de La Sabana habría obtenido el permiso de los Bravos de Atlanta para jugar con los Tiburones de La Guaira.

Asimismo, el expelotero Kelvim Escobar, quien es primo de Acuña Jr., confirmó que recibió "luz verde" para uniformarse con los escualos.

La presencia constante de Acuña Jr. entrenando en el Estadio Universitario de Caracas, sede de los dirigidos por Gregorio Petit, ha incrementado las especulaciones sobre su llegada al roster guaireño. Sin embargo, no se ha dado a conocer una confirmación oficial.

¿También regresará Maikel García?

El auge de los rumores coincide con el reciente reporte de otra figura estelar. Apenas un día antes de la especulación sobre Acuña, el antesalista Maikel García, ganador de un Guante de Oro esta temporada, fue visto entrenando con el equipo litoralense previo al juego contra Navegantes del Magallanes.

En la temporada 2023-2024, ambos jugadores hicieron su estreno el mismo día en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

Última temporada de Acuña y García en Venezuela

La última participación de Acuña Jr. en la LVBP fue decisiva para que Tiburones lograra el campeonato. En la campaña 2023-2024, el grandeliga jugó 21 compromisos.

Su rendimiento fue notable, con un promedio de bateo de .380 (producto de 30 hits en 79 turnos), contribuyó con 7 cuadrangulares, 6 dobles y 1 triple, además de remolcar 19 carreras al plato.

