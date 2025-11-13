FC Barcelona: Joan Laporta confirma estatua para Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha iniciado formalmente el proceso para rendir el máximo homenaje posible a su leyenda más grande. Joan Laporta, presidente del club, reveló que la junta directiva ya está trabajando en un proyecto para erigir una estatua de Lionel Messi en el nuevo Spotify Camp Nou.

El anuncio fue hecho por Laporta en la presentación del libro "Yo viví en La Masia", donde destacó la importancia histórica del astro argentino: "Debería tener una estatua en el Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores de referencia que nos han marcado. Es de justicia".

Un proyecto en marcha y la importancia de la familia

Laporta confirmó que la propuesta ya fue discutida en la junta directiva y el proyecto avanza. El club ahora se centrará en el diseño, el cual será consultado con la familia de Messi, un paso fundamental para seguir adelante con la iniciativa

"A todos los culers nos gustaría tener una estatua de Leo", afirmó Laporta, dejando claro que el deseo es unánime entre los aficionados.

La nostalgia de Messi y la puerta abierta

La declaración del presidente catalán no es casual. Coincide con una semana cargada de simbolismo, ya que el propio Lionel Messi realizó una visita nocturna y nostálgica al Camp Nou, actualmente en obras.

El astro, que ahora juega en el Inter Miami, compartió un mensaje en sus redes sociales que conmovió a los hinchas:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Este mensaje de Messi generó una enorme repercusión y reavivó el sueño de los aficionados de verlo regresar al club, aunque sea para un homenaje definitivo. Laporta, por su parte, aseguró que está convencido de que la relación del argentino con el Barça no ha terminado: "Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami".

