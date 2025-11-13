Escándalo en Dublín: Cristiano Ronaldo expulsado por agresión

Suscríbete a nuestros canales

El partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Irlanda y Portugal, disputado en Dublín, se vio marcado por un momento de frustración que terminó con la expulsión del máximo goleador de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo.

La acción ocurrió cuando Portugal perdía por un marcador de 2-0. A los 15 minutos del segundo tiempo, el delantero decidió golpear con el codo a su marcador, Dara O’Shea, dentro del área.

Intervención del VAR y la escena de Cristiano

Inicialmente, el árbitro sueco Glenn Nyberg sancionó la falta con tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR intervino y llamó al colegiado a revisar la jugada en el monitor. La repetición mostró claramente la contundencia del golpe, lo que obligó a Nyberg a cambiar su decisión y mostrar la tarjeta roja a Cristiano, dejando a su equipo con solo diez hombres.

El temperamento del jugador de 40 años se hizo evidente en los momentos posteriores a la expulsión. Antes de la decisión final del VAR, Ronaldo hizo gestos de “llorón” hacia el defensor que había caído. Tras ver la roja, aplaudió irónicamente la decisión arbitral y se dirigió directamente al banquillo irlandés para decirle algo al oído al entrenador rival.

Este incidente, en la quinta fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, es un revés significativo para Portugal, que no solo sumó una derrota en su camino clasificatorio, sino que ahora podría perder a su capitán por varios partidos de sanción.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.