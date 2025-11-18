¡Los más esperados! Debut de Ronald Acuña Jr. y Maikel García en la temporada ya tiene fecha

Suscríbete a nuestros canales

La afición de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está a la espera del regreso de Ronald Acuña Jr. y Maikel García, figuras estelares en sus respectivos equipos en las Grandes Ligas, quienes volverían a vestir el uniforme de los Tiburones de La Guaira.

De acuerdo con el exlanzador Kelvim Escobar, a través del medio digital "Diamante 23", el estreno de ambos atletas está pautado para el próximo 28 de noviembre.

Se espera que para esa jornada la novena litoralense enfrente a los Tigres de Aragua en el estadio Jorge Luis García Carneiro, conocido también como el Fórum La Guaira.

Regreso esperado para los oriundos de La Sabana

La última vez que ambos vistieron juntos el uniforme del conjunto escualo fue en la campaña 2023-2024, año en el que este equipo conquistó la Serie del Caribe que se celebró en Miami.

Entretanto, Luisangel Acuña, hermano de "El Abusador", se encuentra jugando con los Cardenales de Lara, por lo que se espera que ambos se enfrenten en el tramo final de la ronda regular.

Galardones recientes para Acuña Jr. y García

Ambos jugadores llegan al campeonato venezolano luego de alcanzar distinciones significativas en las Grandes Ligas. Acuña Jr., que fue reconocido con el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2023, también destacó en la campaña 2025 al conquistar el premio Regreso del Año de la Liga Nacional.

Por su parte, García "El Barrendero" es una de las principales figuras de su posición en la actualidad y ostenta el premio Guante de Oro de la Liga Americana.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube