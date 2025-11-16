¡Valera está de fiesta! Trujillanos FC se consagra campeón del FUTVE 2 y regresa a primera división

Suscríbete a nuestros canales

El histórico club de Valera ha culminado un arduo camino fuera de la élite, sellando su ascenso con un emotivo triunfo ante su afición en el Estadio José Alberto Pérez.

Una final de vuelta marcada por la emoción

El partido decisivo contra el Titanes Fútbol Club se disputó este domingo 16 de noviembre y estuvo cargado de dramatismo. Trujillanos FC logró imponerse 2-1, sumando un global de 4-2 que no dejó dudas sobre su dominio en la competición.

Los goles que desataron la alegría en Valera llegaron en la segunda mitad y en el tiempo añadido: Ridenson Morillo abrió el marcador para Trujillanos en el minuto 68; Titanes logró el empate momentáneo a través de Jeferson Palacios en el minuto 79; y el gol de la victoria y del campeonato llegó en el minuto 95, de la mano del colombiano David Livingston, sellando el 2-1 definitivo.

El regreso de un histórico

El ascenso significa el retorno de un club de tradición a la Liga FUTVE. La última vez que Trujillanos FC disputó la Primera División fue en la temporada 2021, lo que se traduce en cuatro años de ausencia.

La afición del aurimarrón celebra que, después de 4 años de esfuerzo y disciplina, su equipo está de vuelta en Primera División, siendo un hito significativo para el fútbol del estado Trujillo. Felicidades al Trujillanos FC por este importante logro y su merecido regreso a la máxima categoría.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.