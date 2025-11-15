¿Adiós al Real Madrid? Florentino Pérez dejaría la presidencia del club en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid, considerado por muchos como la mayor dinastía en la historia de cualquier deporte, se enfrenta a la posibilidad de un quiebre institucional histórico. Fuentes cercanas al club, incluido el reconocido insider Pepe Álvarez, han informado que Florentino Pérez (FP) tiene decidido dejar la presidencia del Real Madrid el próximo año (2026), a pesar de que su actual mandato no termina hasta 2028.

Un legado inigualable

El posible adiós de Florentino Pérez, quien ha pasado 25 años al frente del club, marca el fin de una era impresionante. Desde que ganó las elecciones presidenciales en el año 2000, Pérez se ha convertido en el responsable principal de la mayor dinastía del club.

Bajo su mando, el Real Madrid alcanzó las 15 Champions League, convirtió el ganar en un hábito a niveles inalcanzables, y potenció la marca a niveles globales. Además, orquestó la llegada de 'Galácticos' como Ronaldo Nazario, Kaká, David Beckham, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros.

La salida planificada

A sus 78 años, el directivo entiende que es el momento de alejarse paulatinamente de la presidencia, aunque ha establecido un punto innegociable: desea una transición delicada y paulatina.

El factor que habría precipitado esta decisión es el impulso de un cambio en el modelo de club para permitir la venta de participaciones a inversores externos. Este movimiento, que se definirá en las próximas asambleas de socios, es controversial, pues algunos sectores consideran que vender una parte del club a intereses extranjeros "no casa muy bien con la filosofía del club".

Pérez, cuyo deseo es ver una sucesión ordenada, busca dejar el club con una gestión ordenada, algo que se da en un contexto completamente opuesto a su única dimisión en 2006, cuando abandonó el cargo por una crisis deportiva.

A pesar de que desde el club se desmienten estas versiones, es un hecho que la posible salida de Florentino Pérez abre meses turbulentos para la institución, que deberá reconstruirse sin la presencia del que muchos consideran el mejor presidente que ha tenido el club en la historia.

