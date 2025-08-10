Banco de Venezuela: estos son los 10 pasos para registrarse en CrediJoven a través de Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela ofrece a jóvenes mayores de 18 años el beneficio de CrediJoven, un financiamiento para el impulso de sus emprendimientos.

Se trata de un crédito para la creación proyectos que promuevan el crecimiento del sector emprendedor, la diversificación de la producción de bienes y servicios, el despliegue de innovaciones y su incorporación al desarrollo económico y social.

Requisitos para registrarse en Credijoven de Banco de Venezuela

Quienes deseen optar por este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la plataforma de Emprender Juntos: www.emprenderjuntos.gob.ve

Ser una persona natural, venezolana o extranjera naturalizada.

Realizar la comercialización de sus marcas o productos a través de las redes sociales.

Poseer una firma personal formalizada.

Haber desarrollado su actividad económica de producción o servicio en el territorio nacional por un periodo no mayor a dos años.

Tener, al menos, seis meses en la actividad económica.

Contar con infraestructura física o plataforma digital necesaria para desarrollar la actividad correspondiente a través de las redes sociales.

Estar registrado en el programa EmprendeBDV.

Así puede registrarse a través del Sistema Patria

Ingrese a la Plataforma Patria y seleccione la opción “Usuario/Contraseña”.

Seleccione el apartado “Registrarse”.

Llene los siguientes campos con los datos solicitados.

Recibirá un código de confirmación en su teléfono celular.

Ingrese su nombre y apellido, correo, estado, municipio y dirección exacta.

La plataforma solicitará una contraseña segura, establezca su clave y presione “Registrar”.

Confirme que el registro sea correcto y haga clic en el apartado “Entrar”.

Debe ingresar su número de cédula, el código de seguridad y marcar “Continuar”.

Al ingresar la contraseña, el usuario entrará por primera vez al Sistema Patria.

Tras completar el proceso, recibirá un mensaje luego del registro el cual le informa que “usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.

