¿Comprar en Apple no es seguro? La estafa de códigos QR que robó laptops en tiendas de California

En un caso que ha generado atención en la comunidad, se ha detectado un método de robo que involucra la utilización de identificaciones falsas y códigos QR falsificados para obtener laptops adquiridos por clientes legítimos.

Este tipo de fraude ha sido objeto de investigación y detenciones recientes. La información fue obtenida del portal web de Telemundo 52.

La operación delictiva consistía en que dos hombres se hacían pasar por compradores legítimos para retirar equipos electrónicos en establecimientos Apple y otros comercios, usando documentos falsos y códigos QR que simulaban ser auténticos.

Hasta ahora, la policía ha informado sobre la detención de dos sospechosos, pero la búsqueda de un tercer implicado sigue en curso.

Este es el modus operandi y detección del fraude

La dinámica empleada por los presuntos delincuentes incluía aprovechar información robada para generar códigos QR falsos y presentarse en las tiendas para recoger laptops compradas previamente por clientes reales.

Afectados como Paul Giles relataron que el proceso se registró en un lapso de apenas cuatro horas, sin que notaran inicialmente la suplantación de identidad.

Expertos en seguridad cibernética advierten que acceder a datos personales a través de la llamada “red oscura” es una práctica sencilla para los delincuentes, quienes además intervienen en cuentas de correo electrónico para desviar notificaciones y evitar que la víctima detecte el fraude.

De este modo, los estafadores obtienen con facilidad los códigos necesarios para retirar los equipos comprados.

Avances en la investigación policial

El Departamento de Policía de Glendale confirmó la detención de dos hombres relacionados con al menos ocho incidentes de este tipo de fraude.

Sin embargo, no se han revelado los nombres de los arrestados, y las autoridades mantienen activamente la búsqueda de un tercer implicado en el esquema. Hasta el momento, no se ha divulgado más información sobre la identidad o localización de este individuo.

La policía continúa sus investigaciones para esclarecer plenamente estos casos y evitar que se repitan modalidades similares de robo utilizando tecnología para cometer fraudes en tiendas de electrónicos.

