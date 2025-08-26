Alimentación

Bolsas CLAP en El Junquito y Caricuao: aquí la lista completa de productos que se entregan

Las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) llegaron con nuevo precio.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 03:15 pm

Durante este fin de semana, habitantes de Caracas se beneficiaron con la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Específicamente, residentes de las parroquias El Junquito y Caricuao retiraron el beneficio social otorgado por el Gobierno Nacional.

¿Con cuáles productos llegaron las bolsas CLAP en El Junquito y Caricuao?

Moradores de la comunidad Monte Alto kilómetro 14 cancelaron la suma de 55 bolívares y les entregaron 17 productos.

  • 2 kilos de harina de maíz
  • 1 litro de aceite
  • 250 gr de leche
  • 250 gr de Nutrichicha
  • 2 latas de sardinas de 170 gr cada una
  • 2 kilos de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • 1 mortadela de pollo especial enlatada
  • 1 mortadela de carne especial enlatada
  • Sal de 500 gr
  •  1 kilo de arvejas 
  • Caraotas de 500 gr

De igual modo, vecinos de la comunidad UD4 Terraza Mata Linda de La Miel, edificio 22, pagaron la suma de 45 bolívares y retiraron: 

  • 2 kilos de harina de maíz

  • 1 litro de aceite

  • 250 gr de leche

  • 250 gr de Nutrichicha

  • 4 latas de sardinas de 170 gr cada una

  • 2 kilos de arroz

  • 1 kilo de pasta larga

  • 1 kilo de azúcar

  • 1 mortadela de pollo especial enlatada

  • Sal de 500 gr

  • Frijoles de 500 gr

  • Caraotas de 500 gr

¿Con cuáles productos debe llegar la bolsa CLAP?

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional, la bolsa CLAP debe llegar con 19 productos a las comunidades.

Los 19 productos que deben llegar en las bolsas CLAP son:

  • 3 kilos de harina de maíz
  • 1 litro de aceite
  • 2 kilos de pasta en presentación larga o corta de 500 gr c/u
  • 250 gr de leche
  • 250 gr de Nutrichicha
  • 3 latas de sardinas de 170 gr cada una
  • 2 kilos de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • 1 Jamón enlatado
  • 1 Carne de pollo enlatada
  • 1 Carne de res enlatada
  • 1 kilo de sal
  • 1 kilo de caraotas

No obstante, la cantidad puede variar según la comunidad que entregue este beneficio. Asimismo, el costo de la bolsa CLAP. Actualmente, ronda entre los 45 y 100 bolívares.

