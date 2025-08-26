Bolsas CLAP en El Junquito y Caricuao: aquí la lista completa de productos que se entregan

Durante este fin de semana, habitantes de Caracas se beneficiaron con la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Específicamente, residentes de las parroquias El Junquito y Caricuao retiraron el beneficio social otorgado por el Gobierno Nacional.
¿Con cuáles productos llegaron las bolsas CLAP en El Junquito y Caricuao?
Moradores de la comunidad Monte Alto kilómetro 14 cancelaron la suma de 55 bolívares y les entregaron 17 productos.
- 2 kilos de harina de maíz
- 1 litro de aceite
- 250 gr de leche
- 250 gr de leche
- 250 gr de Nutrichicha
- 2 latas de sardinas de 170 gr cada una
- 2 kilos de arroz
- 1 kilo de azúcar
- 1 mortadela de pollo especial enlatada
- 1 mortadela de carne especial enlatada
- Sal de 500 gr
- 1 kilo de arvejas
- Caraotas de 500 gr
De igual modo, vecinos de la comunidad UD4 Terraza Mata Linda de La Miel, edificio 22, pagaron la suma de 45 bolívares y retiraron:
-
2 kilos de harina de maíz
-
1 litro de aceite
-
250 gr de leche
-
250 gr de leche
-
250 gr de Nutrichicha
-
4 latas de sardinas de 170 gr cada una
-
2 kilos de arroz
-
1 kilo de pasta larga
-
1 kilo de azúcar
-
1 mortadela de pollo especial enlatada
-
Sal de 500 gr
-
Frijoles de 500 gr
-
Caraotas de 500 gr
¿Con cuáles productos debe llegar la bolsa CLAP?
De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional, la bolsa CLAP debe llegar con 19 productos a las comunidades.
Los 19 productos que deben llegar en las bolsas CLAP son:
- 3 kilos de harina de maíz
- 1 litro de aceite
- 2 kilos de pasta en presentación larga o corta de 500 gr c/u
- 250 gr de leche
- 250 gr de Nutrichicha
- 3 latas de sardinas de 170 gr cada una
- 2 kilos de arroz
- 1 kilo de azúcar
- 1 Jamón enlatado
- 1 Carne de pollo enlatada
- 1 Carne de res enlatada
- 1 kilo de sal
- 1 kilo de caraotas
No obstante, la cantidad puede variar según la comunidad que entregue este beneficio. Asimismo, el costo de la bolsa CLAP. Actualmente, ronda entre los 45 y 100 bolívares.
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube