Instalan sistema de cámaras para garantizar la seguridad en La Hoyada: PoliCaracas monitorea las 24 horas

Suscríbete a nuestros canales

A inicios del mes de agosto, el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, adscrito a la Alcaldía de Caracas, informó el reordenamiento de la economía informal en La Hoyada (Plaza Narváez) y sus alrededores, espacios que habían sido tomados por los buhoneros sin ningún tipo de permisología.

El objetivo principal fue ordenar la economía popular, reducir el caos en las vías aledañas, y mejorar la experiencia para vendedores y visitantes.

Nuevo módulo de vigilancia en las adyacencias del Metro de Caracas

En aras de aumentar la seguridad en la zona, este 25 de agosto, fue inaugurado un módulo de seguridad de la Policía de Caracas, con tecnología de vigilancia. El mismo está ubicado en la avenida Universidad, específicamente en las áreas de la plaza Francisco Narváez.

Así lo informó en su Instagram el subdirector del ente, Raidi Burguillos, quien explicó que desde la estructura, además de brindar protección en la zona, apoyarán con la seguridad de la estación del Metro La Hoyada.

"Este módulo cuenta con tecnología de vigilancia que protege la Plaza Narváez, la Avenida Universidad y apoya al Metro de Caracas, garantizando un entorno seguro para todos", detalló el funcionario.

Caraqueños aplauden la medida

A través de las redes sociales, los internautas han celebrado este tipo de medidas e instaron a que se aplique en otras zonas de alta afluencia de personas como: el boulevard de Sabana Grande, el Cementerio, Catia y Capitolio.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube