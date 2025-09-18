NWS advierte sobre la llegada de un frente frío a Texas: así te puedes mantener seguro

Suscríbete a nuestros canales

Un frente frío de gran magnitud se desplaza a través de Texas, provocando un brusco descenso en las temperaturas y generando condiciones invernales en gran parte del estado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés), el sistema ha traído consigo fuertes vientos y la posibilidad de heladas, por lo que las autoridades instan a la población a tomar precauciones para protegerse del frío.

El NWS confirmó que el frente frío ha barrido el estado de norte a sur, impactando primero las regiones del Panhandle y el norte de Texas, y actualmente avanzando hacia el sur.

"Las temperaturas han caído drásticamente en un corto período de tiempo", señaló un portavoz del NWS.

Las proyecciones indican que las temperaturas mínimas en algunas áreas, especialmente en el oeste y el norte de Texas, podrían caer por debajo del punto de congelación durante la noche.

¿Cuáles zonas de Texas se verán afectadas por el frente frio?

}Un frente frío avanza rápidamente sobre el norte de Texas, con una fuerza que provocará una caída de 10 grados en la temperatura de las principales ciudades de la región del Panhandle.

Además, el sistema meteorológico traerá consigo tormentas potenciales.

El área del Panhandle abarca 26 condados, incluyendo Dallam, Sherman, Hansford, Ochiltree, Lipscomb, Hartley, Moore, Hutchinson, Roberts, Hemphill, Oldham, Potter, Carson, Gray, Wheeler, Deaf Smith, Randall, Donley, Armstrong, Collingsworth, Parmer, Castro, Swisher, Briscoe, Hall y Childress.

Riesgos en carreteras y recomendaciones a la población ante el frente frío en Texas

Las consecuencias del fenómeno meteorológico ya son visibles. En las carreteras, las condiciones se han vuelto peligrosas debido a la posible formación de hielo en puentes y pasos elevados.

La visibilidad también ha disminuido considerablemente en algunas zonas. Las autoridades de transporte han emitido advertencias a los conductores para que extremen precauciones y reduzcan la velocidad.

Además del frío, se espera que el frente traiga consigo la posibilidad de precipitaciones ligeras en algunas áreas, las cuales podrían convertirse en aguanieve o hielo, reseña Diario AS.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de clima invernal para varias localidades, aconsejando a los residentes que se preparen para condiciones de viaje difíciles y la posibilidad de cortes de energía.

Las autoridades de salud pública también han emitido recomendaciones a la población, instándoles a mantenerse abrigados, a proteger a los ancianos y a los niños, y a tomar precauciones para evitar la hipotermia y la congelación. Los refugios para personas sin hogar han activado sus protocolos de emergencia para ofrecer resguardo a aquellos que lo necesiten.

El NWS continuará monitoreando el avance del frente frío y proporcionará actualizaciones a medida que cambien las condiciones.

Los residentes pueden consultar la página web oficial del Servicio Meteorológico Nacional para obtener la información más reciente sobre las condiciones climáticas en su área.

