La Jeep retira este modelo de camioneta: revelan defecto que afecta a más de 163.000 unidades

Jeep ha lanzado un llamado a revisión que afecta a más de 163,000 camionetas en Estados Unidos debido a un defecto en las molduras decorativas de las puertas delanteras.

Este defecto podría provocar que estas piezas se desprendan mientras el vehículo está en movimiento, generando un riesgo potencial para otros vehículos y peatones en la vía pública.

La información fue extraída del portal web de Infobae, donde se detalla que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) supervisa esta campaña de retiro para corregir el problema identificado en los modelos Wagoneer y Grand Wagoneer fabricados entre 2022 y 2025.

Defectos que atentan contra los usuarios

El defecto detectado consiste en que las molduras instaladas en las puertas del conductor y pasajero delantero pueden no haberse fijado adecuadamente, lo que permite que se separen durante la conducción. Esto representa un riesgo para otros vehículos y peatones, incrementando la probabilidad de accidentes.

La campaña de retiro incluye 163,735 unidades y es resultado de un problema en la línea de ensamblaje, no de una falla en la pieza en sí. Hasta ahora no se han registrado accidentes o lesiones relacionadas con esta falla, aunque sí se han recibido reportes de garantía y reclamos vinculados al problema.

Para atender esta situación, los concesionarios autorizados inspeccionarán las unidades y reemplazarán las molduras defectuosas sin costo para los propietarios.

La NHTSA tiene previsto enviar notificaciones a los afectados antes del 31 de octubre de 2025. Además, los usuarios pueden verificar si su vehículo está afectado consultando el número de identificación vehicular (VIN) en la base de datos oficial de la agencia.

Este llamado a revisión forma parte de la supervisión constante que ejerce la NHTSA para garantizar la seguridad vehicular en Estados Unidos durante 2025, en un contexto con varias campañas similares en otras marcas y modelos.

