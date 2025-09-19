Nuevo incentivo de miles de dólares para adquirir un vehículo en Illinois: requisitos y cómo participar

Suscríbete a nuestros canales

En Illinois, la transición hacia la movilidad sostenible ha dejado de ser una visión futurista para convertirse en una realidad.

En este contexto, el estado se alza como un pionero, ofreciendo un atractivo programa de reembolso que incentiva la adquisición de vehículos especiales.

De acuerdo con La Nación, esta iniciativa, implementada por la administración del gobernador J.B. Pritzker, beneficia a miles de residentes y consolida el compromiso del estado con la energía limpia.

¿De qué trata el nuevo programa de Illinois?

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois (EPA) no solo premia la elección de un vehículo eléctrico, sino que también fomenta la economía local al requerir que las compras se realicen en concesionarios autorizados del estado.

Dicha medida busca democratizar el acceso a esta tecnología, brindando una oportunidad única para que los residentes de Illinois, sin importar su nivel de ingresos, puedan ser parte de la revolución verde.

A través de un proceso estructurado, el estado garantiza que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, impulsando así una adopción masiva y equitativa de los vehículos del futuro.

¿Cuáles son los reembolsos y beneficios?

El programa ofrece un reembolso de hasta $4.000 para la compra de un automóvil eléctrico y de hasta $1.500 para una motocicleta eléctrica.

Este incentivo es un factor clave que mitiga el costo inicial de estos vehículos, haciéndolos más accesibles para una mayor cantidad de personas.

Cabe destacar que el proceso de solicitud debe realizarse con anticipación, específicamente 90 días antes de la operación de compra, para asegurar la elegibilidad.

Aunque actualmente no hay un ciclo de solicitudes abierto, la EPA de Illinois anunció que pronto se abrirá uno nuevo, respaldado por un presupuesto considerable de $14 millones que finalizó el 30 de junio pasado.

Requisitos y proceso para realizar la solicitud

El proceso incluye la presentación del formulario W-9 del IRS y, para algunos casos, el W-8BEN, junto con el contrato de compra del vehículo y comprobantes de ingresos.

Si la solicitud es aprobada, la Oficina del Contralor de Illinois se encarga de emitir el reembolso en las semanas siguientes. Los solicitantes deben:

Ser residente de Illinois tanto al momento de la compra como al recibir el reembolso.

Adquirir el vehículo en un concesionario autorizado por la Secretaría de Estado de Illinois.

No haber recibido un reembolso previo por el mismo vehículo.

Ser un comprador particular (no una empresa o entidad gubernamental).

El precio del vehículo debe ser inferior al monto del reembolso solicitado.

El comprador debe mantener la propiedad del vehículo por un mínimo de 12 meses consecutivos.

Impacto del programa en 2025

Durante el año en curso, se otorgaron 928 reembolsos a solicitantes de bajos ingresos, de un total de 1.213 peticiones en esta categoría.

Asimismo, de las 3.711 solicitudes totales recibidas, se concedieron 2.572 reembolsos a peticionarios sin la clasificación de bajos ingresos.

