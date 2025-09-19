La nueva estrategia detrás de la expansión de supermercados en EEUU: cinco sucursales abrirán en estos estados

Suscríbete a nuestros canales

El sector minorista de supermercados en EEUU se encuentra en un estado de constante cambio, marcado por la expansión estratégica de sus principales actores.

A pesar de los desafíos económicos y la evolución en los hábitos de consumo, grandes cadenas de supermercados demuestran su confianza con la inauguración de nuevas tiendas en distintas regiones del país.

Este mes de septiembre está particularmente activo, y se anunciaron aperturas en múltiples supermercados desplegados por todo el país.

Publix: un gigante en expansión

Publix, la reconocida cadena de supermercados con sede en Florida, es uno de los protagonistas de la expansión de septiembre.

Con una presencia en el sureste del país, la compañía reforzará su red de sucursales con la apertura de nuevas tiendas en cinco estados diferentes: Braselton, Georgia, y Greenville, Carolina del Sur, se suman a las inauguraciones en Kentucky, Tennessee y Florida, consolidando su alcance geográfico.

La estrategia de la compañía incluye la adición de servicios de farmacia en sus nuevas ubicaciones, un elemento clave para atraer y fidelizar a sus clientes.

Otros supermercados que inauguran tiendas

Wegmans, inauguró tres tiendas en lo que va del año y tiene en el horizonte otras tres más en Carolina del Norte y Pensilvania.

Por su parte, Trader Joe's reveló planes para abrir ocho nuevas sucursales en siete estados diferentes, lo que demuestra su interés en penetrar nuevos mercados y expandir su modelo de negocio distintivo.

Incluso la cadena de descuentos Aldi se suma a la tendencia, con anuncios de próximas aperturas en varios estados, desde Arizona hasta Pensilvania.

El impacto económico para los residentes

La llegada de un nuevo supermercado a una comunidad tiene un efecto dominó que va más allá de la simple conveniencia. La creación de nuevos empleos, tanto directos en la tienda como indirectos en la cadena de suministro, es uno de los beneficios más tangibles.

Estudios recientes sugieren que un nuevo supermercado puede tener un "multiplicador de empleo" de casi 20, lo que significa que por cada puesto de trabajo creado directamente en la tienda, se generan o apoyan 20 más en la economía local.

Además, estos establecimientos a menudo actúan como un ancla para otros negocios, lo que contribuye a la revitalización de áreas comerciales y aumenta el valor de las propiedades cercanas.

Sin embargo, un desafío notable es la inflación, ya que los precios de los alimentos han aumentado, impactando el bolsillo de los consumidores.

Expertos señalan que factores como los aranceles, el cambio climático y la escasez de mano de obra son las principales causas detrás de estos incrementos.

Como resultado, algunos consumidores modificaron sus hábitos de compra, optando por marcas genéricas, buscando ofertas en diferentes tiendas o comprando a granel.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube