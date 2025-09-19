Tu negocio puede crecer: Expertos te ofrecen taller y mentoría en Austin

Suscríbete a nuestros canales

Pequeños empresarios en Austin, Texas, tendrán la oportunidad de aprender a obtener contratos con el gobierno en un taller y evento de mentoría.

El taller y mentoría se organiza por EGBI, una organización que apoya el crecimiento de pequeñas empresas. El evento estará dirigido por Héctor Muñiz, y el costo es de $20.

Será el 24 de septiembre, en Dwell Cowork Mueller. El evento es ideal para negocios de construcción, alimentos, eventos, limpieza, traducción y fotografía, entre otros.

¿Qué aprenderán los participantes?

Los participantes aprenderán a prepararse y destacar en las licitaciones, además de saber qué buscan los oficiales de adquisiciones y los contratistas principales. Además, se le enseñará a los dueños de negocios a administrar contratos después de que se ganan.

El taller, que será de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., incluirá sesiones de mentoría rápida de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. con oficiales de adquisiciones del gobierno y gerentes de contratación.

Los organizadores del evento, EGBI, creen que la oportunidad es excelente para quienes quieran aprender sobre contratos con la ciudad.

¿Hay interpretación en español?

El taller se dará en inglés, pero tendrá interpretación simultánea al español. El evento brindará consejos útiles para los negocios, sin importar el tamaño de la empresa, y los preparará para cada paso del proceso de contratación. Los interesados pueden acercarse a la actividad la próxima semana.

