¡No es un error! American Express confirma aumento en tarifas: estos son los montos

Desde este 18 de septiembre, American Express aplica un nuevo ajuste en sus tarifas anuales para clientes en Estados Unidos, generando inquietud entre usuarios de alto perfil.

La empresa asegura que el incremento responde a mejoras en beneficios y experiencias premium, aunque algunos clientes cuestionan si el nuevo costo realmente se justifica.

American Express: ¿quiénes verán el aumento en sus tarjetas?

El ajuste afecta exclusivamente a los titulares de las tarjetas Platinum y Business Platinum en Estados Unidos. Ambas líneas pasarán de una tarifa anual de $695 a $895, lo que representa un aumento de $200.

Traducido a valor mensual, el costo equivale a $75, aunque el pago se realiza en una sola cuota anual. Los nuevos clientes ya pagan la tarifa actualizada; los existentes la verán reflejada en su próxima renovación.

¿Por qué American Express sube la tarifa?

La compañía justifica el aumento por la expansión de beneficios en viajes, estilo de vida y negocios. Según su sitio oficial, los titulares pueden acceder a más de $3.500 en valor anual.

Entre los beneficios destacan reembolsos en hoteles de lujo, membresías como Uber One, créditos en Resy y descuentos en marcas como lululemon y Canada Goose. También se mantiene el acceso a más de 1.550 salas VIP en aeropuertos.

Qué incluye la nueva oferta para clientes Platinum

Los titulares de la tarjeta Business Platinum obtienen créditos en compras con Dell, Adobe y Walmart Business. Además, pueden ganar el doble de puntos Membership Rewards en compras empresariales clave.

Quienes gasten más de $250.000 al año desbloquean créditos adicionales de hasta $3.600. La tarjeta también ofrece un diseño espejo de edición limitada y mejoras en la app de Amex.

¿Vale la pena el nuevo costo?

American Express afirma que los beneficios superan el valor de la tarifa si se aprovechan correctamente. Solo en hoteles, los clientes pueden recibir hasta $600 en reembolsos anuales.

La empresa lidera el ranking de satisfacción del cliente en EEUU por sexto año consecutivo. Sin embargo, algunos usuarios han expresado dudas sobre la rentabilidad real del aumento.

