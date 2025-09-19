ICE ordena deportar a un inmigrante hispano que murió hace dos años: ¿Cómo ocurrió el error?

Suscríbete a nuestros canales

La hija de José Mario Rodríguez expresó tristeza y frustración luego de que su familia recibiera una orden de deportación dirigida a su padre, un salvadoreño que murió en 2022 a los 89 años por complicaciones de covid-19.

“Me hace sentir triste porque en las noticias escucho que están deportando a los criminales y mi papá no era un criminal, era una persona mayor con una conducta intachable”, dijo en declaraciones recogidas por Univisión.

El abogado de la familia, Edgardo Quintanilla, calificó el caso como una muestra de “ineficiencia en el proceso de casos de personas que quieren deportar”.

Según explicó, el ICE no confirmó el fallecimiento de Rodríguez antes de emitir la orden, lo que demuestra, en su opinión, un manejo deficiente de la información migratoria.

Una orden de deportación para un fallecido

José Mario Rodríguez llegó a Estados Unidos con una visa de turista y permaneció más tiempo del autorizado tras enfermarse de coronavirus.

Su familia solicitó un permiso de estadía, pero la petición fue denegada. Rodríguez nunca regresó a El Salvador y falleció en 2022 a los 89 años.

Pese a ello, en 2025 la familia recibió una carta con la cita oficial para el proceso de deportación, lo que provocó indignación y dolor.

El abogado insistió en que los inmigrantes que han excedido el tiempo de su visa se encuentran bajo la lupa de las agencias federales, pero este caso, al involucrar a un hombre fallecido, revela fallas graves en los protocolos de verificación.

El contexto de las deportaciones masivas

Quintanilla señaló que este tipo de errores se enmarca en la política de deportaciones de la administración de Donald Trump, cuyo gobierno impulsa el plan más grande de expulsiones masivas en la historia del país.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde que Trump asumió la presidencia, el ICE ha deportado a unas 150,000 personas y se plantea llegar al millón de deportaciones en un año.

Para la familia Rodríguez, sin embargo, lo que queda es la sensación de injusticia. “Siempre hemos seguido las leyes de este país”, dijo la hija del salvadoreño fallecido, quien asegura que su padre nunca representó un riesgo para la sociedad.

