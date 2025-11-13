¿Fin del cierre de gobierno? Congreso aprueba fondos para reanudar operaciones: sepa quién lo gestionará

Suscríbete a nuestros canales

El fin del cierre de gobierno en Estados Unidos podría estar cerca luego de que este miércoles el Congreso aprobara un paquete de financiamiento a corto plazo.

Según CNN, la Cámara de Representantes dio luz verde a la medida con una votación de 222-209, poniendo fin a 43 días de paralización administrativa.

La legislación, que ya contaba con la aprobación del Senado, se envió al presidente Donald Trump para su firma.

Con esto buscan reabrir las agencias federales tras un amargo estancamiento de seis semanas centrado en una disputa sobre un programa de Obamacare.

Paralización récord

Esta paralización récord de 43 días tuvo un impacto directo y severo sobre cientos de miles de trabajadores federales.

Muchos de ellos fueron suspendidos (furlough) o forzados a trabajar sin recibir su salario, creando una importante crisis financiera para sus familias y afectando la economía en general.

La controversia política evidenció la profunda división en Washington, y aunque la reapertura normaliza las operaciones, el debate de fondo sobre el disputado programa de salud persiste como un punto de fricción.

